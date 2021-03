Cremona, due bombe della seconda guerra mondiale ritrovate nelle campagne (Di lunedì 1 marzo 2021) Cremona - Tracce della seconda guerra mondiale affiorano ancora nella campagna cremonese. Nei giorni scorsi sono stati rinvenuti due ordigni inesplosi, quindi ancora potenzialmente pericolosi. Il ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 1 marzo 2021)- Tracceaffiorano ancora nella campagna cremonese. Nei giorni scorsi sono stati rinvenuti due ordigni inesplosi, quindi ancora potenzialmente pericolosi. Il ...

Filo2385Filippo : RT @laprovinciacr: #cremona Trovati e fatti brillare due ordigni bellici - laprovinciacr : #cremona Trovati e fatti brillare due ordigni bellici - __michi__m : Questo stesso giorno di due anni fa ero in partenza per Cremona con mio padre per assistere a un concerto bellissim… - sportface2016 : #LBASerieA La Vanoli #Cremona si prende lo scontro tra le due meno in forma del campionato: battuta #Trento per 9… - WelfareNetwork : Teatro Ponchielli – Cremona RIPROGRAMMATO PER IL 2021 IL ‘NOI DUE TOUR’ DI GIGI D’ALESSIO il 22/11/ 2021… -