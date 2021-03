Covid, weekend di assembramenti. Galli: "Rischiamo nuova pesante ondata" (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano - "E' evidente che le cose non stanno andando per niente bene e che certi comportamenti sono sciagurati. C'è l'illusione di avere alle spalle qualcosa che abbiamo ancora davanti, questo è l'... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano - "E' evidente che le cose non stanno andando per niente bene e che certi comportamenti sono sciagurati. C'è l'illusione di avere alle spalle qualcosa che abbiamo ancora davanti, questo è l'...

Corriere : Milano, folla sui Navigli nell'ultimo weekend in fascia gialla - Agenzia_Ansa : Non si placa la calca nei centri, parchi e spiagge complice il bel tempo del weekend, l'ultimo in giallo per divers… - CronacheNuoresi : #Covid. Weekend di #controlli a #Nuoro e in provincia: sanzioni e attività chiuse per mancato rispetto delle norme… - LauraAbenante : RT @Corriere: Milano, folla sui Navigli nell'ultimo weekend in fascia gialla - Mariang47614228 : RT @Corriere: Milano, folla sui Navigli nell'ultimo weekend in fascia gialla -