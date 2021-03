Covid | Usa | contagi mai così bassi dall’8 ottobre

(Di lunedì 1 marzo 2021) Washington, 1 mar. (Adnkronos/Dpa) – Il numero didi-19 negli Stati Uniti ha raggiunto oggi il dato più basso, mentre procede spedito il programma di vaccinazione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 51.024 nuovi casi, meno di un quarto dei numeri di un mese fa. Il dato odierno risente del calo delle registrazioni nel weekend, ma comunque s’inserisce in un trend generale di discesa di tutti i dati, anche se l’ergenza non è certo finita. Isono arrivati in tutto a 28.605.669, secondo i dati della Johns Hopkins university. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

