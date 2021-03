Covid | uno studio conferma | “Depressione persistente nel post-malattia”

(Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – A tre mesi dalle dimissioni, circa un terzo dei pazienti ricoverati per Covid-19 continua a soffrire di disturbi psicopatologici come depressione, ansia, insonnia e sindrome da stress post-traumatico. La depressione, in particolare, è quella che persiste maggiormente nel tempo e la sua gravità è strettamente legata all’intensità dello stato infiammatorio sistemico che segue le forme gravi di Covid-19, anche per mesi dopo la guarigione. La buona notizia è che i pazienti con queste forme depressive, risultano particolarmente responsivi alle terapie psicologiche e farmacologiche a disposizione.

repubblica : Covid, con l'aspirina si prevengono le trombosi: La mancanza di ossigeno è uno dei sintomi della malattia da Sar-Co… - lucianonobili : Congratulazioni a Fabrizio #Curcio che torna alla guida Protezione Civile, una scelta di prima qualità per restitui… - AnnalisaChirico : Migranti, sbarchi in Italia aumentati del 77%. Uno su cinque è positivo al Covid-19. Leggi qui ?? #LaChirico - enzo_napolix : @valy_s @stanzaselvaggia Il problema è uno solo… dovreste provare sulla vostra pelle cosa significa avere il COVID… - alfredocaravita : @JustPaolaC @AStramezzi @RobertoBurioni Suggerisco: perché uno va a casa dei malati di CoVid a curarli, mentre il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid uno

Il Sole 24 ORE

...anche se il calciatore in discussione è soloper la procura federale la Lazio avrebbe commesso ulteriori in materia di comunicazione alle Asl competenti e di applicazione dei protocolli. ...Zingaretti - aggiunge - deve faresforzo per ridare una spinta al Pd e io spero che all`... siamo pronti a dire che il reddito di cittadinanza, soprattutto dopo il, non ha più senso per come ...(ANSA) - LONDRA, 01 MAR - Riportata sotto controllo la cosiddetta variante inglese del Covid (meno 40% di nuovi contagi nell'ultima settimana grazie al terzo lockdown nazionale e alle oltre 20 milioni ...L’obiettivo è procedere fino a un ritmo di 500 mila dosi al giorno già nel mese di aprile, quando arriveranno anche le prime dosi di Johnson&Johnson non appena avrà ...