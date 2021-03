Covid | tornano a risalire nel Paese i contagi 13 114 e le terapie intensive Nel Lazio D’Amato raccomanda “attenzione”

(Di lunedì 1 marzo 2021) In ragione del fatto che anche oggi sono stati fatti molti meno test rispetto ai giorni scorsi, è abbastanza chiaro l’aumento dei nuovi, per lo più comportati dall’avvento delle varianti. Così, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 170.633 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici contati insieme), che hanno individuato 13.114 nuovi, un rapporto che ha fatto impennare l’indice di positività al 7,7%. Inoltre rivela ancora il report quotidiano stilato dal ministero della Salute: oggi gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 424.333, esattamente 1.966 in più rispetto a ieri. Dopo diversi giorni di relativa calma è l’Emilia Romana tornata ad essere la regione più colpita, con 2.597 nuovi positivi, seguita subito dopo dalla Lombardia (2.135). Seguono poi oltre i milleregistrati, la ...

Agenzia ANSA

2.938.371 i casi totali, tasso di positività al 7,6%. Non si ferma la curva dei contagi da Covid-19 in Italia: secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute, nel corso delle ......