Covid | tasso di positività sale al 7 | 6% I morti sono 246

repubblica : ?? Covid, oggi 13.114 nuovi casi con 170mila tamponi e 246 morti. Il tasso di positivita' sale al 7,7 per cento - MediasetTgcom24 : Covid, 45 nuovi casi in Sardegna: tasso positività allo 0,7% #covid - HuffPostItalia : Covid: il tasso di positività sale al 7,6% - bisagnino : Secondo i dati ufficiali del National Health Service, nel Regno Unito a gennaio 2021 il tasso di sopravvivenza al c… - LaStampa : Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 13144 i contagi, ma si impenna il tasso di positività al 7,7% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tasso

...93%), mentre ildel Btp chiude a +0,66%. Intanto il premier Mario Draghi prende con decisione ... Oggi pomeriggio si è riunita la cabina di regia sul dossiercon i ministri competenti e la ...Si conferma in netta crescita la curva epidemica in Italia. I casi odierni sono 13.114 contro i 17.455 di ieri, ma con 87mila tamponi in meno, 170.633 in totale. Tanto che ildi positività sale di un punto secco, dal 6,8 al 7,8%. Lo scorso lunedì i casi erano circa 4mila in meno. In aumento anche i decessi, 246 (ieri 192), per un totale che arriva a 97.945. Prosegue ...ROMA – Secondo i dati del ministero della Salute, sono 13.114 i nuovi contagi di coronavirus in Italia nelle ultime ...Stampa Balzo dei ricoveri Covid in terapia intensiva in Campania (+10 in un giorno) e soprattutto del tasso di incidenza, che complice il minor numero di tamponi eseguiti di domenica si attesta al 12, ...