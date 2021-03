Covid: Speranza, 'fine stagione tagli sanità, inizia stagione investimenti' (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos Salute) - "Penso che mai come in queste settimane si sia capito quanto valga avere un Servizio sanitario nazionale di qualità e investire su di esso". Per questo "vorrei che sia chiaro" un messaggio: "La lezione del Covid ci dice che la stagione dei tagli" alla sanità "va chiusa definitivamente e che bisogna proseguire con una grande stagione di investimenti, perché le risorse che si mettono sulla salute sono le più importanti e le più decisive per migliorare la qualità di vita delle persone". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla presentazione del Programma nazionale Esiti 2020, evento promosso dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). "La ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos Salute) - "Penso che mai come in queste settimane si sia capito quanto valga avere un Servizio sanitario nazionale di qualità e investire su di esso". Per questo "vorrei che sia chiaro" un messaggio: "La lezione delci dice che ladei" alla"va chiusa definitivamente e che bisogna proseguire con una grandedi, perché le risorse che si mettono sulla salute sono le più importanti e le più decisive per migliorare la qualità di vita delle persone". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto, intervenendo alla presentazione del Programma nazionale Esiti 2020, evento promosso dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). "La ...

