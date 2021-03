Covid | Spada Humanitas | “Adattare provvedimenti alla reale situazione dei territori | le persone sono in riserva di energie”

presasocial : Malattie rare in tempo di Covid: intervista al Dott. Spada - FabioC_Spada : RT @GiorgiaMeloni: L'ex presidente del Consiglio Conte ha tenuto ieri all'Università di Firenze una lezione dal titolo: 'Tutela della salut… - FabioC_Spada : RT @borghi_claudio: @Red_Pill_80 E' possibile in effetti che Maradona abbia fatto 'o miracolo ma la cosa assurda è che dall'inizio del covi… - anagolianagoli : Il fantastico mondo del fantastico. Leggo una difesa a spada tratta della Roma contro l'ex Presidente. Sti personag… - Popagni : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spada

L'Arena

Sette comaschi su cento si sono malati die in 1.751 sono anche morti per il virus. Tutta la ... visto che la soglia lombarda, stimata dal dottor Paolo, è di 162. Attenzione però, questo ......quadriennio non si è concluso con gli appuntamenti previsti a causa della pandemia di- 19, ... Benedetta Taricco per la sciabola femminile U20, Gaia Traditi per lafemminile U20, Luca ...«L’Istituto di pubblica assistenza e beneficenza anziani (Ipab) Villa Spada è Covid free, domani ricominceranno le viste a distanza... Scopri di più ...Tutti gli scenari per far fronte al cedimento: a rischio un milione e mezzo di metri cubi di terra e roccia. Si raccolgono dati per le simulazioni in caso di caduta: i cittadini di Montisola preoccupa ...