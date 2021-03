TV7Benevento : Covid: Ronzulli, 'su vaccini serve nuovo coordinatore'... - LavoroLazio_com : Covid, Ronzulli (FI): 'Controlli contro assembramenti in strada o inutile chiudere attività' “Al di là dei colori d… - ottopagine : Covid, Ronzulli: subito risarcimento a turismo invernale - TV7Benevento : Covid: Ronzulli, 'ora su comunicazione si volti pagina'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ronzulli

Ottopagine

Ilperò va contrastato anche nella gestione dell'ordine pubblico. 'Gli assembramenti che puntualmente si registrano nelle grandi città - lamenta la senatrice Licia- vanno ...... tante delle quali in grave difficoltà a causa della crisi economica scatenata dal', conferma ... 'Da tempo - aggiunge la senatrice Licia- diciamo che per affrontare le conseguenze ..."Al di là dei colori delle singole regioni il Covid circola ancora in tutta Italia camminando sulle gambe delle persone. Gli ...Il ministero dell'Economia ha annunciato che è in corso la redazione del provvedimento che differirà il termine del primo marzo per il pagamento delle rate della rottamazione-ter e del «saldo e stralc ...