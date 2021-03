Covid Puglia, 631 nuovi contagi e 29 morti: bollettino (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono 631 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 1 marzo. Registrati inoltre altri 29 morti. In calo i nuovi casi rispetto a ieri ma, come ogni lunedì, bisogna raffrontare il dato con quello del numero dei test e sicuramente in questa ottica si segnala una certa progressione. Su appena 4.684 tamponi i nuovi contagiati dal coronavirus sono 631: 292 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia Bat, 116 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi positivi erano 1053 su 7.692 test. Il bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono 631 ida coronavirus insecondo ildi oggi, 1 marzo. Registrati inoltre altri 29. In calo icasi rispetto a ieri ma, come ogni lunedì, bisogna raffrontare il dato con quello del numero dei test e sicuramente in questa ottica si segnala una certa progressione. Su appena 4.684 tamponi iati dal coronavirus sono 631: 292 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia Bat, 116 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 provincia di residenza non nota. Ieri ipositivi erano 1053 su 7.692 test. Ilepidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base ...

