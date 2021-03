Covid, partita anche all’Istituto Pascale di Napoli la sperimentazione del vaccino italiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Ha preso il via anche all’Istituto Pascale di Napoli la sperimentazione del vaccino anti Covid-19 a Dna sviluppato in Italia, ideato da Takis in collaborazione con Rottapharm Biotech. E’ partita la sperimentazione del vaccino anti Covid-19 a Dna sviluppato in Italia, ideato da Takis in collaborazione con Rottapharm Biotech. La Fase 1 coinvolgerà 80 volontari Leggi su 2anews (Di lunedì 1 marzo 2021) Ha preso il viadiladelanti-19 a Dna sviluppato in Italia, ideato da Takis in collaborazione con Rottapharm Biotech. E’ladelanti-19 a Dna sviluppato in Italia, ideato da Takis in collaborazione con Rottapharm Biotech. La Fase 1 coinvolgerà 80 volontari

