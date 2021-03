Covid, parla il primo volontario del vaccino italiano Takis-Rottapharm: “Tutti devono dare una mano. Fondamentale che lo facciano tutti” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Ho 21 anni, faccio il cuoco e sono di Monza”. Si presenta così Luca Rivolta, il giovane primo volontario che il 1° marzo ha ricevuto il vaccino tutto italiano ideato da Takis e sviluppato in collaborazione con Rottapharm Biotech. La sperimentazione è partita all’ospedale San Gerardo di Monza. “Sono molto emozionato, ma sto bene. Ho deciso di partecipare perché credo che tutti debbano dare una mano – ha spiegato Rivolta -. Credo sia Fondamentale che il vaccino venga somministrato a tutte le età. Nel momento in cui c’è la possibilità di fare stare meglio tutti è da stupidi non approfittarne”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) “Ho 21 anni, faccio il cuoco e sono di Monza”. Si presenta così Luca Rivolta, il giovaneche il 1° marzo ha ricevuto iltuttoideato dae sviluppato in collaborazione conBiotech. La sperimentazione è partita all’ospedale San Gerardo di Monza. “Sono molto emozionato, ma sto bene. Ho deciso di partecipare perché credo chedebbanouna– ha spiegato Rivolta -. Credo siache ilvenga somministrato a tutte le età. Nel momento in cui c’è la possibilità di fare stare meglioè da stupidi non approfittarne”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

