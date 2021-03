Covid: ottantenni in fila senza vaccino, richiamati dall’Asp ‘Oggi avranno la dose’ (Di lunedì 1 marzo 2021) Palermo, 1 mar. (Adnkronos) – Potranno fare il vaccino oggi stesso gli ottantenni che ieri, dopo avere fatto una lunga fila davanti all’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì sono stati rimandati a casa perché le porte erano chiuse. Come apprende l’Adnkronos, le persone anziane che ieri non hanno potuto fare il vaccino hanno ricevuto la telefonata dall’Asp per chiedere un nuovo appuntamento. La conferma arriva anche dalla figlia di una delle persone anziane. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Palermo, 1 mar. (Adnkronos) – Potranno fare iloggi stesso gliche ieri, dopo avere fatto una lungadavanti all’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì sono stati rimandati a casa perché le porte erano chiuse. Come apprende l’Adnkronos, le persone anziane che ieri non hanno potuto fare ilhanno ricevuto la telefonataper chiedere un nuovo appuntamento. La conferma arriva anche dalla figlia di una delle persone anziane. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid ottantenni Vaccini, parte la prenotazione per gli ottantenni. Il 2 marzo riapre per il personale scolastico Da lunedì 1 marzo, anche i cittadini nati tra il 1937 e il 1941 potranno prenotare la vaccinazione contro il Covid 19. Le prenotazioni rimangono aperte anche per i cittadini nati prima del 1937. Molte le modalità disponibili: è possibile prenotarsi in farmacia, recandosi agli sportelli dei Centri Unici di ...

Canicattì, 80enni in fila per il vaccino Covid ma è chiuso E' la brutta avventura capitata oggi a un gruppo di ottantenni a Canicattì, grosso centro dell'agrigentino, dove non sono riusciti a fare la prima dose di vaccino, nonostante la prenotazione regolare ...

Covid: ottantenni in fila senza vaccino, richiamati dall'Asp 'Oggi avranno la dose' Il Tempo Covid: ottantenni in fila senza vaccino, richiamati dall’Asp ‘Oggi avranno la dose’ Palermo, 1 mar. (Adnkronos) – Potranno fare il vaccino oggi stesso gli ottantenni che ieri, dopo avere fatto una lunga fila davanti all’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì sono stati rimandati a ...

Over 80, da oggi al via le prenotazioni per il vaccino Prenotazioni per il vaccino anti Covid: da oggi è la volta degli ottantenni e oltre, quindi i nati tra il 1937 e il 1941, che potranno iniziare a prenotarsi, con le prime somministrazioni che partiran ...

