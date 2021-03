Covid, Miozzo (Cts): “Preoccupati per il trend dell’epidemia. Scuole? In zona rossa verranno chiuse” – Video (Di lunedì 1 marzo 2021) Dura oltre due ore la riunione tra il governo e il Comitato tecnico-scientifico. Entrando a Palazzo Chigi, Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, non vuole commentare la sostituzione del commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, con Francesco Paolo Figliuolo. In vista del prossimo dpcm, al termine della riunione, Miozzo lasciando la sede del governo assieme a Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, afferma: “Sulle Scuole ci saranno delle evoluzioni: saranno chiuse nelle zone rosse” ma non chiarisce quale sarà il destino dell’attività didattica nelle altre zone arancioni e gialle. “Siamo Preoccupati dell’evoluzione dell’epidemia, questo è il problema – ha affermato Miozzo – domani ci sarà un’altra decisione, che verrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Dura oltre due ore la riunione tra il governo e il Comitato tecnico-scientifico. Entrando a Palazzo Chigi, Agostino, coordinatore del Cts, non vuole commentare la sostituzione del commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, con Francesco Paolo Figliuolo. In vista del prossimo dpcm, al termine della riunione,lasciando la sede del governo assieme a Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, afferma: “Sulleci saranno delle evoluzioni: sarannonelle zone rosse” ma non chiarisce quale sarà il destino dell’attività didattica nelle altre zone arancioni e gialle. “Siamodell’evoluzione, questo è il problema – ha affermato– domani ci sarà un’altra decisione, che verrà ...

