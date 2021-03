Covid | Lorefice-Sportiello M5S | ' buon lavoro a Figliuolo e grazie ad Arcuri'

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lorefice

LiberoQuotidiano.it

...a causa delle restrizioni dettate dalle misure ministeriali di contenimento del contagio da- ... Carmela Pace e il Presidente Regionale di UNICEF Sicilia, Vincenzo, con la Vice ......a causa delle restrizioni dettate dalle misure ministeriali di contenimento del contagio da- ... Carmela Pace e il Presidente Regionale di UNICEF Sicilia, Vincenzo, con la Vice ...Considerato il contesto è caso di definirla quale una vera e propria Via Crucis. Tre anni e mezzo sono trascorsi da quando, nell’ottobre del 2017, l’Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini chiuse per fall ...Lunedì 1 marzo, alle ore 16,30, sarà inaugurato all’interno del Castello di Donnafugata un Baby Pit Stop, area di sosta UNICEF, utile per allattare, cambiare il pannolino ed idonea quindi ad accoglier ...