Covid, lo Spallanzani promuove il vaccino russo Sputnik: “Funziona” (Di lunedì 1 marzo 2021) Spallanzani promuove il vaccino russo Sputnik: “Funziona” “L’efficacia del vaccino Sputnik è di oltre il 90% contro la malattia sintomatica e del 100% per la malattia grave. Quindi si ritiene che Sputnik possa avere un ruolo importante nei programmi vaccinali contro Sars-CoV-2”: è la conclusione di un’analisi indipendente condotta dall’istituto Spallanzani di Roma che promuove a pieni voti il discusso vaccino russo. Sputnik Funziona. “Il vaccino è caratterizzato da un approccio biotecnologico originale che utilizza due vettori adenovirali differenti tra la prima e la seconda dose di somministrazione. I dati disponibili ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021)il: “” “L’efficacia delè di oltre il 90% contro la malattia sintomatica e del 100% per la malattia grave. Quindi si ritiene chepossa avere un ruolo importante nei programmi vaccinali contro Sars-CoV-2”: è la conclusione di un’analisi indipendente condotta dall’istitutodi Roma chea pieni voti il discusso. “Ilè caratterizzato da un approccio biotecnologico originale che utilizza due vettori adenovirali differenti tra la prima e la seconda dose di somministrazione. I dati disponibili ...

