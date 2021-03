Covid | lo psicoterapeuta | ' contro burnout medici reti sostegno in ospedali'

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - Esaurimento fisico e psicologico, mancanza di relazione di cura con il paziente, bisogno di fuggire e allontanarsi dalla propria vita. Sono questi i tre principali segnali d'allarme del '', il fenomeno di blackout psicofisico in forte aumento trae personale sanitario. "E' fondamentale imparare fin da subito a riconoscere i campanelli d'allarme, per intervenire in tempo ed evitare l'esplodere del fenomeno", spiega loGiorgio Nardone, autore, in collaborazione con Consulcesi, di una serie di corsi di educazione continua dina rivolti ae operatori sanitari, gratuiti sulla piattaforma Consulcesi Club. Una serie di lezioni video e sessioni pratiche per imparare a riconoscere ile agire con strumenti ...

'Già prima della pandemia, - afferma loGiorgio Nardone - . questo disturbo legato alla sfera professionale era in crescita in ambito medico - sanitario. Ora, in periodosta ...Allo scopo di contenere il problema e per intervenire in tempo, loGiorgio Nardone ha realizzato, in collaborazione con Consulcesi, una serie di corsi di educazione continua di medicina rivolti a medici e operatori sanitari, gratuiti sulla piattaforma ...Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - Esaurimento fisico e psicologico, mancanza di relazione di cura con il paziente, bisogno di fuggire e allontanarsi ...La decisione arriva mentre le nuove varianti del coronavirus hanno contribuito a un rapido aumento dei contagio nel Paese, che ha già chiuso i confini ...