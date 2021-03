Covid | Liguria | 309 nuovi positivi su 3 398 tamponi molecolari nelle ultime 24h

(Di lunedì 1 marzo 2021) Genova, 1 mar. - (Adnkronos) - Sono 309 ial-19 oggi in, a fronte di 3398effettuati24 ore. E' questo il dato diffuso dalla task-force ligure per l'emergenza coronavirus.Dal bollettino quotidiano emergono in tutto 571 pazienti ospedalizzatistrutture della, 19 in più di ieri, dei quali 54 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 4914 persone.E' di 6 invece il numero dei deceduti registrati24 ore.

"In Germania, per fare un esempio, si è preferito anteporre gli anziani in grave rischio di salute agli amministrativi di ospedali e ospizi che non fossero direttamente a contatto con i degenti" ...