Covid Lazio, D'Amato: "Chiusura scuole? Rischio c'è" (Di lunedì 1 marzo 2021) Rischio scuola chiusa nel Lazio. Come misura per contenere l'emergenza coronavirus nel Lazio, "il Rischio di Chiusura delle scuole c'è sempre, perché dipende da come corre il virus e dal valore dell'indice Rt. Sono state adottate misure restrittive nell'intera provincia di Frosinone. Noi speriamo di no, ma nel fine settimana c'è un costante allentamento della tensione e quando accade ciò non è mai positivo", ha precisato l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato, a margine dell'avvio oggi dei tamponi per gli studenti dell'Università Sapienza di Roma. "Abbiamo avuto finora una decina di casi di variante brasiliana. Nella nostra regione le varianti più diffuse sono quella inglese e iberica. Di quella sudafricana, nessun caso", ha affermato ancora ...

