Covid Lazio | assessore D’Amato | “C’è il rischio concreto di chiudere le scuole Dipende dall’indice Rt”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) “La chiusura delle? Ilc’è sempre perchéda come corre il virus.Rt. Sono stati adottati dei provvedimenti nelle zone rosse e nell’intera provincia di Frosinone. Noi speriamo di no, ma il. Perché vedo che nei fine settimana c’è un costante allentamento della tensione e quando accade ciò non è mai positivo. Questo porterà sicuramente degli elementi critici dei prossimi giorni”. Lo ha detto l’alla Sanità della RegioneAlessioa margine dell’avvio dei primi tamponi molecolari per gli studenti della Sapienza di Roma L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.