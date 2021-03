“Covid, la cura ‘paracetamolo e vigile attesa’ è criminale”: Mangiagalli accusa il ministero della Salute (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar – Perché – come nel caso della provincia di Brescia – cresce il numero di pazienti Covid che necessitano di cure ospedaliere? Non certo perché siamo di fronte a forme più virulente della malattia. Semplicemente, i malati che oggi affollano i pronto soccorso e le terapie intensive avrebbero potuto essere curati adeguatamente a casa durante le prime fasi della malattia. Mangiagalli: “tachipirina e vigile attesa” è un protocollo criminale «Cure adeguate» che non coincidono di certo con il suggerimento del ministero della Salute a base di «tachipirina e vigile attesa» dalla comparsa dei primi sintomi. Anzi. «Dire a uno di aspettare e prendere solo il paracetamolo è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar – Perché – come nel casoprovincia di Brescia – cresce il numero di pazientiche necessitano di cure ospedaliere? Non certo perché siamo di fronte a forme più virulentemalattia. Semplicemente, i malati che oggi affollano i pronto soccorso e le terapie intensive avrebbero potuto essereti adeguatamente a casa durante le prime fasimalattia.: “tachipirina eattesa” è un protocollo«Cure adeguate» che non coincidono di certo con il suggerimento dela base di «tachipirina eattesa» dalla comparsa dei primi sintomi. Anzi. «Dire a uno di aspettare e prendere solo il paracetamolo è ...

