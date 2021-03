Covid Italia, oggi 13.114 contagi e 246 morti: bollettino 1 marzo (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 13.114 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 1 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Si registrano altri 246 morti, un dato che porta a 97.945 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza Covid 19. PUGLIA – Sono 631 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 1 marzo. Registrati inoltre altri 29 morti.EMILIA ROMAGNA – Sono 2.597 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 1 marzo. Registrati inoltre altri 23 morti. Dall’inizio dell’epidemia nella ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 13.114 i nuovida Coronavirus in, 1, secondo ildella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Si registrano altri 246, un dato che porta a 97.945 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza19. PUGLIA – Sono 631 i nuovida coronavirus in Puglia secondo ildi, 1. Registrati inoltre altri 29.EMILIA ROMAGNA – Sono 2.597 i nuovida coronavirus in Emilia Romagna secondo ildi, 1. Registrati inoltre altri 23. Dall’inizio dell’epidemia nella ...

