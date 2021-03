Covid Italia, contagi regione per regione: 1 marzo (Di lunedì 1 marzo 2021) Il bollettino regione per regione sulla situazione Covid in Italia di oggi, lunedì 1 marzo. Tutte le news e i dati sui contagi nel giorno del passaggio di Basilicata e Molise in zona rossa, Lombardia, Piemonte e Marche in zona arancione e Sardegna in zona bianca. Sono 877 i nuovi casi registrati in Toscana oggi 1 marzo. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale quotidiano sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Sono 12.273 i test effettuati “di cui 10.046 tamponi molecolari e 2.227 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,15% (12,2% sulle prime diagnosi)”, aggiunge. Sono 75 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati ieri in Basilicata, di cui 71 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Il bollettinopersulla situazioneindi oggi, lunedì 1. Tutte le news e i dati suinel giorno del passaggio di Basilicata e Molise in zona rossa, Lombardia, Piemonte e Marche in zona arancione e Sardegna in zona bianca. Sono 877 i nuovi casi registrati in Toscana oggi 1. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale quotidiano sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Sono 12.273 i test effettuati “di cui 10.046 tamponi molecolari e 2.227 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,15% (12,2% sulle prime diagnosi)”, aggiunge. Sono 75 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati ieri in Basilicata, di cui 71 ...

