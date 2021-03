Covid, in Gran Bretagna calo dell'80% dei ricoveri dopo una sola dose | Ue: 'Prepararsi alle vaccinazioni di massa' (Di lunedì 1 marzo 2021) Un calo dell'80% dei ricoveri in ospedale per Covid fra le persone a cui è stata somministrata una sola dose di vaccino: è il risultato registrato finora in Inghilterra, su una platea di circa 20 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 marzo 2021) Un'80% deiin ospedale perfra le persone a cui è stata somministrata unadi vaccino: è il risultato registrato finora in Inghilterra, su una platea di circa 20 ...

