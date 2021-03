Covid, il sindaco di Bologna Merola: “Siamo a un passo dalla zona rossa. Il peggio deve ancora venire” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Per quanto riguarda la Città metropolitana di Bologna siamo a un passo dalla zona rossa”. Lo ha detto il sindaco del capoluogo emiliano, Virginio Merola, in un’intervista a Sky TG24. “Abbiamo preso un provvedimento ‘arancione scuro‘ (partito sabato scorso) – ha aggiunto – ma dalla nostra Asl al nostro sistema ospedaliero ci segnalano che la situazione ricoveri sta aumentando in modo notevole e che il peggio deve ancora avvenire. Penso che da qui a venerdì dovremo valutare ulteriori restrizioni”. Gli fa eco Paolo Bordon, direttore generale dell’azienda Usl di Bologna, che afferma: “È il momento più duro e temiamo, anzi ne siamo ragionevolmente certi, che non abbiamo ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021) “Per quanto riguarda la Città metropolitana disiamo a un”. Lo ha detto ildel capoluogo emiliano, Virginio, in un’intervista a Sky TG24. “Abbiamo preso un provvedimento ‘arancione scuro‘ (partito sabato scorso) – ha aggiunto – manostra Asl al nostro sistema ospedaliero ci segnalano che la situazione ricoveri sta aumentando in modo notevole e che ilav. Penso che da qui a venerdì dovremo valutare ulteriori restrizioni”. Gli fa eco Paolo Bordon, direttore generale dell’azienda Usl di, che afferma: “È il momento più duro e temiamo, anzi ne siamo ragionevolmente certi, che non abbiamo ...

