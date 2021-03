Covid: il premier indiano Modi riceve il primo vaccino prodotto nel Paese (Di lunedì 1 marzo 2021) Il premier indiano Narendra Modi si è vaccinato con il primo vaccino contro il Covid prodotto in India. A riportare la notizia è stato il Guardian. Si tratta di un momento molto importante per tutto il Paese in quanto dà una grande spinta alla campagna vaccinale che sta proseguendo con l'immunizzazione degli over 60 e degli over 45 che hanno determinate patologie. Proseguono le vaccinazioni in India Secondo quanto ripostato dal Guardian, il premier Narendra Modi ha ricevuto il primo vaccino contro il Covid-19 prodotto in India. Lo stesso premier indiano ha scritto su Twitter «È notevole come i nostri medici e ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 marzo 2021) IlNarendrasi è vaccinato con ilcontro ilin India. A riportare la notizia è stato il Guardian. Si tratta di un momento molto importante per tutto ilin quanto dà una grande spinta alla campagna vaccinale che sta proseguendo con l'immunizzazione degli over 60 e degli over 45 che hanno determinate patologie. Proseguono le vaccinazioni in India Secondo quanto ripostato dal Guardian, ilNarendraha ricevuto ilcontro il-19in India. Lo stessoha scritto su Twitter «È notevole come i nostri medici e ...

