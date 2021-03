Covid, i colori delle regioni: cosa cambia da oggi, lunedì 1 marzo. Le novità [VIDEO] (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo il monitoraggio dell’Iss e del ministero della Salute, sono in vigore le ordinanze che da oggi lunedì 1 marzo cambiano i colori di alcune regioni. In particolare, Basilicata e Molise passano in zona rossa, mentre Lombardia, Piemonte e Marche diventano arancioni. La Sardegna diventa la prima zona bianca. L'articolo Covid, i colori delle regioni: cosa cambia da oggi, lunedì 1 marzo. Le novità VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo il monitoraggio dell’Iss e del ministero della Salute, sono in vigore le ordinanze che dano idi alcune. In particolare, Basilicata e Molise passano in zona rossa, mentre Lombardia, Piemonte e Marche diventano arancioni. La Sardegna diventa la prima zona bianca. L'articolo, ida. Le

