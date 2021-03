Covid, Giani: 877 casi in Toscana, tasso positivi sale a 7,15% (Di lunedì 1 marzo 2021) Puntuale anche stamani, 1 marzo, l'annuncio del presidente della Regione, Eugenio Giani su Facebook: i nuovi casi positivi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 877 su 12.273 test di cui 10.046 tamponi molecolari e 2.227 test rapidi, con un tasso di nuovi positivi del 7,15% (12,2% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 marzo 2021) Puntuale anche stamani, 1 marzo, l'annuncio del presidente della Regione, Eugeniosu Facebook: i nuoviregistrati nelle 24 ore insono 877 su 12.273 test di cui 10.046 tamponi molecolari e 2.227 test rapidi, con undi nuovidel 7,15% (12,2% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

