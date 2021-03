Covid, Galli: “Rischio nuova ondata pesante di infezioni” (Di lunedì 1 marzo 2021) Alfie Borromeo Ci troviamo a dover fare i conti con queste nuove varianti” di Sars-CoV-2 “che avevamo già presenti nel nostro territorio e nostri ospedali, e che ci fanno prevedere che malati ne avremo molti di più e rischiamo di dover di nuovo fronteggiare un’ondata pesante di infezioni”. E’ lo scenario prospettato da Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 1 marzo 2021) Alfie Borromeo Ci troviamo a dover fare i conti con queste nuove varianti” di Sars-CoV-2 “che avevamo già presenti nel nostro territorio e nostri ospedali, e che ci fanno prevedere che malati ne avremo molti di più e rischiamo di dover di nuovo fronteggiare un’di”. E’ lo scenario prospettato da Massimo, infettivologo dell’ospedale Impronta Unika.

fattoquotidiano : Covid, Galli su La7: “Il vero problema cruciale è che in questo momento non c’è il vaccino. Trovo allucinante butta… - Adnkronos : #Covid, #Galli: 'Certi comportamenti sono sciagurati' - Adnkronos : #Varianteinglese #covid, #Galli: 'Ho avuto ragione dopo 2 giorni' - danielecina : Galli: 'Con le varianti il virus contagia oltre il solito metro e mezzo' - Marko_Morandi : RT @Zippo88lrr: La terrible #varianteinglese in Svizzera arriverà al 60% a breve, ci dice la resp sanità svizzera. Cosa ha provocato? UN BE… -