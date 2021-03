Covid, Figliuolo nuovo commissario al posto di Arcuri (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Si legge in una nota di palazzo Chigi. “Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia. Lavorerò per la nostra Patria e i nostri connazionali”. Dice all’Adnkronos il generale Figliuolo. La nomina, spiega, “è stata un fulmine a ciel sereno. Per me una grande attestazione”. “La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolostraordinario per l’emergenza-19. A Domenicoi ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Si legge in una nota di palazzo Chigi. “Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia. Lavorerò per la nostra Patria e i nostri connazionali”. Dice all’Adnkronos il generale. La nomina, spiega, “è stata un fulmine a ciel sereno. Per me una grande attestazione”. “La scelta del Presidente Draghi di sostituire ilcon il generale Paolo ...

