stebellentani : Primi effetti del vaccino in emilia-romagna: -86% di contagi tra gli operatori sanitari, oltre 90% della rsa sono covid free - RegioneER : #Covid, in #EmiliaRomagna primi effetti del vaccino: -86% positività nel personale sanitario e -66% nella Cra. Immu… - lifestyleblogit : Covid Emilia, 2.597 nuovi contagi e 23 morti: bollettino - - Sestopoterecom : Covid, 139.290 persone già vaccinate in Emilia-Romagna - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #Emilia, 2.597 nuovi contagi e 23 morti: bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Emilia

Vedi Anche, Speranza: 'Curva dei contagi risale in maniera significativa in tutte le regioni. ... Leggi Anche Curva in rialzo in, Bologna verso la zona rossa. Asl: 'Emergenza letti. È ...... sta alla base di un'importante novità in arrivo sul territorio di Castelfranco: la nascita ...socio - economico alle prese con una congiuntura negativa senza precedenti proprio a causa delSono 2.597 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 1 marzo. Registrati inoltre altri 23 morti. Dall'inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati 263.19 ...BOLOGNA – I numeri del contagio continuano salire. Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna sono morte altre 23 persone, e i nuovi contagi sono 2.597 a fronte di appena 12.463 tamponi (la media nei giorn ...