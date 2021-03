Covid | è caos nelle carceri | 557 contagiati in Italia e i dati di Napoli

repubblica : Vaccini, caos e assembramento nel punto anti-Covid dell'Asl a Torino: arriva la polizia: In via Gorizia saltati gli… - tempoweb : 'I morti? D'ora in poi...' Caos #vaccini Dal virologo #BURIONI la più brutale delle verità - grandespesa : RT @ilsussidiario: Ogni giorno una bordata di numeri sull’epidemia di #Covid. Sono troppi e spesso contraddittori. Ecco come dovrebbero ess… - Massimo59622428 : CAOS NUMERI COVID/ Così la cattiva informazione è diventata un alleato del virus - infoitsalute : Vaccino anti-Covid, è caos nel bresciano: pazienti nemmeno avvisati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid caos

BresciaToday

Sono circa 1,6 milioni le dosi di vaccino anti -presenti al momento nel nostro Paese ma ancora non utilizzati per la campagna nazionale: dopo 2 mesi dal Vax Day del 27 dicembre il piano vaccini del Governo Conte non solo non ha ingranato ma ......nuova generazione ormai difficilmente ci fa strappare i capelli e ovviamente c'è di mezzo il... facendo precipitare i suoi abitanti in unsenza fine. Brandendo un mazzo di carte mistiche in ...Covid – Gli agenti di polizia delle carceri di tutta Italia continuano a contagiarsi. Al momento sono 557 le guardie carcerarie positive al coronavirus. A Napoli i dati hanno accertato 14 casi tra il ..."In UK, grazie alle vaccinazioni, gli anziani (vaccinati per primi) praticamente non muoiono più. E' bene dunque puntualizzare che le ...