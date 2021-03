Covid | D’Amato Lazio | “Rischio concreto di chiusura delle scuole”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 1 marzo 2021) "Ildic'è sempre, perché dipende da come corre il virus e dal valore dell'indice Rt. Sono state adottate misure restrittive nell'intera provincia di Frosinone. Noi speriamo di no, ma nel fine settimana c'è un costante allentamento della tensione e quando accade ciò non è mai positivo". L'articolo .