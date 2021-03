Covid: Ceo Bormioli Pharma, ‘forniamo chiusure per confezionamento Sputnik V’ (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Bormioli Pharma è impegnato su più fronti nella lotta al Covid-19. Il gruppo guidato dall’ad Andrea Lodetti, infatti, attraverso il proprio stabilimento di Vasto (Chieti) – ex Gcl Pharma – produce le chiusure che vengono utilizzate per il confezionamento del vaccino Sputnik e presto potrebbe contribuire anche al confezionamento del vaccino CureVac.“Gcl Pharma, acquisita nell’aprile 2020 e oggi completamente integrata in Bormioli Pharma, ha la propria sede produttiva a Vasto (Abruzzo) ed è specializzata nella produzione di chiusure in plastica, gomma e alluminio per lo più utilizzate nel confezionamento di farmaci parenterali (applicazioni ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) –è impegnato su più fronti nella lotta al-19. Il gruppo guidato dall’ad Andrea Lodetti, infatti, attraverso il proprio stabilimento di Vasto (Chieti) – ex Gcl– produce leche vengono utilizzate per ildel vaccinoe presto potrebbe contribuire anche aldel vaccino CureVac.“Gcl, acquisita nell’aprile 2020 e oggi completamente integrata in, ha la propria sede produttiva a Vasto (Abruzzo) ed è specializzata nella produzione diin plastica, gomma e alluminio per lo più utilizzate neldi farmaci parenterali (applicazioni ...

