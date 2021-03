Covid, Campania a rischio ‘Zona Rossa’ ma nel Sannio il virus rallenta ancora (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNel Sannio continua a rallentare la corsa del virus. Per la terza settimana consecutiva, infatti, l’indice di positività scende, assestandosi a una percentuale, pari al 6,90, che ci riporta ai numeri di inizio gennaio. L’arretramento, dunque, è costante. E significativo: il 7 febbraio, per dare un’idea, l’indice che valuta l’andamento dell’epidemia raggiungeva il 13,83%, il doppio rispetto a oggi. Per la verità, questa settimana sarebbero sufficienti i numeri assoluti (il riferimento è dato dai bollettini ufficiali dell’Asl) a raccontare quel che sta accadendo. Dei 2538 tamponi effettuati dal 22 al 28 febbraio ne sono risultati positivi 175, cifra inferiore di quattro unità rispetto al periodo 15/21 febbraio quando le persone testate, però, erano 2314, ben 224 in meno. Insomma: negli ultimi sette giorni le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNelcontinua are la corsa del. Per la terza settimana consecutiva, infatti, l’indice di positività scende, assestandosi a una percentuale, pari al 6,90, che ci riporta ai numeri di inizio gennaio. L’arretramento, dunque, è costante. E significativo: il 7 febbraio, per dare un’idea, l’indice che valuta l’andamento dell’epidemia raggiungeva il 13,83%, il doppio rispetto a oggi. Per la verità, questa settimana sarebbero sufficienti i numeri assoluti (il riferimento è dato dai bollettini ufficiali dell’Asl) a raccontare quel che sta accadendo. Dei 2538 tamponi effettuati dal 22 al 28 febbraio ne sono risultati positivi 175, cifra inferiore di quattro unità rispetto al periodo 15/21 febbraio quando le persone testate, però, erano 2314, ben 224 in meno. Insomma: negli ultimi sette giorni le ...

