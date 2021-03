Covid, al via la sperimentazione umana del secondo vaccino italiano. Primo volontario un ragazzo di 21 anni (Di lunedì 1 marzo 2021) Almeno tre vaccini verranno approvati (salvo intoppi) nei prossimi mesi dall’Ema e si aggiungeranno a quelli di Pfizer-Biontech, Moderna e Astrazeneca. Ma altri vaccini invece sono all’inizio del percorso di sperimentazione. È il caso di quello che può essere definito il secondo vaccino italiano dopo quello di Reithera-Spallanzani che ha ottenuto nei giorni scorsi il via libera dall’Agenzia italiana del farmaco alla fase 2 della sperimentazione. Un ragazzo di 21 anni è il Primo volontario per la dose da 0,5 mg di e-Vax il vaccino anti Covid ideato dalla società romana Takis con la monzese Rottapharm biotech. Inizia, infatti, al San Gerardo di Monza, o meglio al Centro di Ricerca Fase 1, che si trova al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Almeno tre vaccini verranno approvati (salvo intoppi) nei prossimi mesi dall’Ema e si aggiungeranno a quelli di Pfizer-Biontech, Moderna e Astrazeneca. Ma altri vaccini invece sono all’inizio del percorso di. È il caso di quello che può essere definito ildopo quello di Reithera-Spallanzani che ha ottenuto nei giorni scorsi il via libera dall’Agenzia italiana del farmaco alla fase 2 della. Undi 21è ilper la dose da 0,5 mg di e-Vax ilantiideato dalla società romana Takis con la monzese Rottapharm biotech. Inizia, infatti, al San Gerardo di Monza, o meglio al Centro di Ricerca Fase 1, che si trova al ...

LegaSalvini : ?? IL GIORNALE: 'CAMBIA L'ARIA SUL COVID. VIA BORRELLI, ARCURI TREMA' - repubblica : Coronavirus, vaccini: da giovedì 4 marzo al via prenotazioni online per i soggetti 'fragili': Dal 5 marzo sarà poss… - borghi_claudio : Parola fine (scontata) su quelli che chiedevano che con le regioni si facesse chissà che. Parola fine anche alle as… - meandmyself375 : RT @Linus2k: #Thread sui vaccini #COVID MOOOLTO LUNGO: Abbiamo al momento 3 tipi di vaccini con via libera dell’EMA e dell’AIFA: 2 con vet… - SHIN_Fafnhir : RT @fattoquotidiano: Covid, al via la sperimentazione umana del secondo vaccino italiano. Primo volontario un ragazzo di 21 anni https://t.… -