Covid, al via la campagna vaccinale per il personale della Milano-Bicocca (Di lunedì 1 marzo 2021) Parte la campagna vaccinale per il personale di Milano-Bicocca. Grazie a un accordo tra Regione Lombardia e il Coordinamento dei Rettori delle Università lombarde (Crul) il personale universitario della regione è stato inserito tra coloro che dovranno sottoporsi, in via prioritaria, alla vaccinazione contro il Covid-19. L'Università di Milano-Bicocca, nelle settimane scorse, aveva raccolto le adesioni alla campagna vaccinale: quasi duemila le richieste arrivate. Le vaccinazioni, grazie al supporto del presidio medico, si tengono direttamente all'interno dell'ateneo. Milano-Bicocca si occuperà anche della vaccinazione del ...

