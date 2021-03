Covid, al via la campagna vaccinale per il personale della Milano-Bicocca (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos) – Parte la campagna vaccinale per il personale di Milano-Bicocca. Grazie a un accordo tra Regione Lombardia e il Coordinamento dei Rettori delle Università lombarde (Crul) il personale universitario della regione è stato inserito tra coloro che dovranno sottoporsi, in via prioritaria, alla vaccinazione contro il Covid-19. L’Università di Milano-Bicocca, nelle settimane scorse, aveva raccolto le adesioni alla campagna vaccinale: quasi duemila le richieste arrivate. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021), 1 mar. (Adnkronos) – Parte laper ildi. Grazie a un accordo tra Regione Lombardia e il Coordinamento dei Rettori delle Università lombarde (Crul) iluniversitarioregione è stato inserito tra coloro che dovranno sottoporsi, in via prioritaria, alla vaccinazione contro il-19. L’Università di, nelle settimane scorse, aveva raccolto le adesioni alla: quasi duemila le richieste arrivate. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

