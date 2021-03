Covid Abruzzo | oggi 199 contagi | bollettino 1 marzo

(Di lunedì 1 marzo 2021) Sono 199 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 1. Si registrano altri 8 morti. Sono complessivamente 54.664 i casi positivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Il bilancio dei decessi nella regione sale a 1.709. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 39.844 dimessi/guariti (+321 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 13.111 (-133. Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti complessivamente 748.020 tamponi molecolari (+2.701) e 264.603 test antigenici (+7.123. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.0%. Sono 633 (+11) i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 81 ...

Nella lettera, i sindacati e i patronati parlano di un tema che "assume di carattere di particolare urgenza", perché "la decisione di sospendere le attività didattiche in presenza sta generando in ...... "Anche inscuole chiuse ovunque, sia in zona rossa che nelle zone dove ci sono minori ... Il congedo- 19 per i genitori con figli in Dad deve essere subito ripristinato. Mi appello al ...(Adnkronos) - Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 748.020 tamponi molecolari (+2701 rispetto a ieri) e ...Pasqua blindata: famiglie divise come a Natale. I cambi di colore delle regioni. Palestre e piscine ancora chiuse. Superiori al 50%. Stop alle fiere anche in zona bianca. Tutte le novità ...