Covid-19, nuovo piano vaccini di Draghi per il 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Moltiplicare le somministrazioni contro il Covid-19 nel mese di Aprile 2021, questo è quanto previsto dal nuovo piano vaccini del presidente del Consiglio che sta lavorando insieme all'Esercito, ai medici di base e alla Protezione Civile con i suoi 300.000 volontari ed il ritorno di Fabrizio Curcio. Quest'ultima ha messo a disposizione strutture mobili che affiancheranno

Nuovo Dpcm, Miozzo: 'Scuole chiuse in zona rossa' Coronavirus Il coordinatore del Cts: 'Domani altra riunione, ci saranno evoluzioni' Si va verso la chiusura delle scuole in zona rossa nel nuovo Dpcm anti Covid. 'Domani ci sarà un'altra riunione' della cabina di regia a Palazzo Chigi sulle misure da prendere per contrastare la diffusione del Coronavirus e delle varianti.

Il Piemonte del generale Figliuolo, chiamato da Draghi al posto di Arcuri Il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, chiamato dal premier Draghi ad essere il nuovo commissario straordinario all'emergenza Covid, al posto di Domenico Arcuri, ha trascorso molti ...

