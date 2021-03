Covid-19 | in Campania aumenta il tasso di incidenza | il bollettino

TgLa7 : #Covid: in Campania primi due casi variante brasiliana a Napoli - repubblica : ?? Covid, l'annuncio del governatore della Campania, De Luca: 'Da lunedi' chiudiamo tutte le scuole' - aranciaverde : RT @lucarango88: ??#Campania #Covid_19 #1marzo 1.896 casi su 14.623 tamponi (105 da 1.175 rapidi), 14,1% positivi, 946 guariti e 20 decedu… - folucar : RT @lucarango88: ??#Campania #Covid_19 #1marzo 1.896 casi su 14.623 tamponi (105 da 1.175 rapidi), 14,1% positivi, 946 guariti e 20 decedu… - salernotoday : Covid-19: 1.896 nuovi contagi e 20 decessi, di cui 12 nelle ultime 48 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

L'emergenzanon può e non deve essere una scusa per colpire ulteriormente gli stagionali che ... del Presidente della regionee dei sindaci della penisola sorrentina. Perché il turismo ...Diramato il bollettino giornaliero da parte dell'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da- 19. Inrisultano essere 1896 in nuovi positivi su 14623 tamponi eseguiti. Sono 20 invece i deceduti Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.896 (di cui 105 casi ...Con il nuovo Dpcm in zona rossa e arancione scatterà un’altra stretta sulla didattica in presenza anche alle elementari ...In totale sono 26 le postazioni di vaccinazioni, più quattro di "riserva", per somministrare fino a tremila vaccini al giorno ...