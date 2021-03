Covid-19, i dati di Asl e San Pio sui tamponi analizzati nelle ultime 24 ore (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 50 i nuovi positivi nella provincia di Benevento, è quanto emerge nel bollettino diramato in serata dall’ospedale San Pio e dall’Asl. In quest’ultimo vengono citati anche 21 guariti e un decesso. Al San Pio dai 625 tamponi analizzati sono emerse 38 nuove positività, mentre l’Asl ha comunicato 12 nuove positività su 462 tamponi analizzati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 50 i nuovi positivi nella provincia di Benevento, è quanto emerge nel bollettino diramato in serata dall’ospedale San Pio e dall’Asl. In quest’ultimo vengono citati anche 21 guariti e un decesso. Al San Pio dai 625sono emerse 38 nuove positività, mentre l’Asl ha comunicato 12 nuove positività su 462. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

PagellaPolitica : Da Israele al Regno Unito, passando per Stati Uniti e Spagna, i dati dicono che i #vaccini riducono la gravità dell… - antoguerrera : ??Nuovo studio: Una sola dose di vaccino Astrazeneca o Pfizer riduce ricoveri di oltre l’80% per gli OVER 80?? Sono… - Agenzia_Ansa : Covid, Ancona chiude tutte le scuole fino al 14 marzo. Dati peggiorati, oltre le linee guida del Cts nazionale… - dontealberto : RT @GandolfoDomini1: #Nagazionista? Non nego il virus che causa il Covid, ma NEGO: 1- la narrazione dei media. 2- che sia la peste 3- che… - viralvideovlogs : RT @periodiciweb: COVID I DATI DEL LUNEDI’ SERA -