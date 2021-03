Covid-19, bollettino 1° marzo: 13.114 contagiati e 246 morti (Di lunedì 1 marzo 2021) Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale sull’andamento dell’epidemia: contagi, decessi e guarigioni La Protezione Civile pochi minuti fa ha rilasciato i numeri riguardanti l’andamento dell’epidemia da Covid-19. I contagiati delle ultime 24 ore sono stati 13.114 a fronte di 170.633 tamponi. I morti, purtroppo, 246 mentre i guariti 10.894. Il tasso di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 marzo 2021)-19, ecco il nuovoaggiornato a livello nazionale sull’andamento dell’epidemia: contagi, decessi e guarigioni La Protezione Civile pochi minuti fa ha rilasciato i numeri riguardanti l’andamento dell’epidemia da-19. Idelle ultime 24 ore sono stati 13.114 a fronte di 170.633 tamponi. I, purtroppo, 246 mentre i guariti 10.894. Il tasso di L'articolo proviene da Inews.it.

SkyTG24 : ?? #Draghi ha nominato il Generale Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza #Covid19 al posto di Do… - Adnkronos : #Covid #Emilia, 2.597 nuovi contagi e 23 morti: bollettino - SkyTG24 : Il ministro della Salute ha sottolineato come 'da tutte le regioni arrivano segnalazioni di una curva che risale':… - TeofiloSteven : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 13.114 nuovi contagi, 246 morti, 10.894 guariti, 99.127 tamponi molecolari, 2.289 (+58) in terapia inte… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Covid Basilicata, 75 contagi e 3 decessi: il bollettino -