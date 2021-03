Covid-19, al San Pio 50 pazienti ricoverati e un nuovo decesso (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Risulta stabile la situazione legata ai ricoveri nell’area Covid dell’ospedale San Pio di Benevento. Sono 50 i pazienti attualmente positivi ospitati nella struttura, di cui 5 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si è purtroppo registrato anche il decesso di una persona residente nella provincia di Benevento. Di seguito il report dettagliato: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Risulta stabile la situazione legata ai ricoveri nell’areadell’ospedale San Pio di Benevento. Sono 50 iattualmente positivi ospitati nella struttura, di cui 5 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si è purtroppo registrato anche ildi una persona residente nella provincia di Benevento. Di seguito il report dettagliato: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

repubblica : Genova, l'alpino di 103 anni si vaccina: 'Ho fatto la Russia, il Covid non mi spaventa': Lodovico Portesine è andat… - TgrMolise : #Covid_19 #Emergenza sanitaria. Al lavoro da oggi negli #ospedali Cardarelli e San Timoteo i #medici inviati da… - Corriere : La segnalazione è arrivata da Genova. All’ospedale San Martino quindici infermieri, che si erano rifiutati di fare… - Umbria_N_Web : San Venanzo, covid: scuole chiuse oggi e domani per screening - Angie_Lo7 : Strano che nessuno abbia commentato questo tweet ignorante. 1) la Sardegna è zona bianca per i risultati sul covid… -