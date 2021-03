Covid-19 | ad Ancona chiudono le scuole fino al 14 marzo

eleitaliana : RT @AnsaMarche: Covid: Ancona chiude tutte le scuole fino al 14 marzo . Dati peggiorati, oltre le linee guida del Cts nazionale https://t.c… - gkorps : RT @AnsaMarche: Covid: Ancona chiude tutte le scuole fino al 14 marzo . Dati peggiorati, oltre le linee guida del Cts nazionale https://t.c… - AnsaMarche : Covid: Ancona chiude tutte le scuole fino al 14 marzo . Dati peggiorati, oltre le linee guida del Cts nazionale - ansa_marche : Covid: Marche, 16 deceduti, 11 della provincia di Ancona - advgiornalista : RT @AssoCare: Gli Ordini Infermieristici di Pordenone, Treviso, La Spezia, Carbonia-Iglesias, L’Aquila e Ancona dicono si alla vaccinazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ancona

Agenzia ANSA

: quali sono le province d'Italia più in difficoltà Il fisico ha poi elencato le province d'... Nel primo gruppo ci sono Pescara , Chieti , Matera , Salerno , Imperia , Bergamo , Brescia ,, ...Sono state 15 le persone multate per aver violato le normative anti- 19. In particolare, giovedì a Montemarciano sono scattate tre sanzioni dopo che i militari hanno controllato un furgoncino ...3' di lettura 01/03/2021 - Sono ore concitate quelle legate all'incremento dei contagi da Covid-19 che stanno interessando sempre di più anche le scuole, con asili ed elementari alle prese con continu ..."Da domani martedi 2 marzo, fino a domenica 14, sono sospese le attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Ancona (scuole d'infanzia e nidi compresi, pubbliche e priva ...