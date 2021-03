Covid, 13.114 casi e 246 morti: il bollettino del 1 marzo 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Covid Italia, bollettino oggi 1 marzo 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi casi: 13.114 Decessi: 246 Tamponi effettuati: 170.633 Terapie intensive: +58 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 424.333 casi totali: 2.938.371 Decessi: 97.945 Guariti: 2.416.093 Secondo il bollettino di oggi, lunedì 1 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.114 i nuovi casi, contro i 17.455 di ieri, e 246 i morti (ieri erano stati 192), a fronte di 170.633 tamponi effettuati (ieri erano stati 257.024). Le persone attualmente positive al Covid sono 424.333 (+1.966). Il bilancio delle vittime ammonta ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021)Italia,oggi 1, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi: 13.114 Decessi: 246 Tamponi effettuati: 170.633 Terapie intensive: +58 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 424.333totali: 2.938.371 Decessi: 97.945 Guariti: 2.416.093 Secondo ildi oggi, lunedì 1, sulin Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.114 i nuovi, contro i 17.455 di ieri, e 246 i(ieri erano stati 192), a fronte di 170.633 tamponi effettuati (ieri erano stati 257.024). Le persone attualmente positive alsono 424.333 (+1.966). Il bilancio delle vittime ammonta ...

folucar : RT @TgLa7: #Covid: oggi 13.114 casi e 246 decessi - TeofiloSteven : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 13.114 nuovi contagi, 246 morti, 10.894 guariti, 99.127 tamponi molecolari, 2.289 (+58) in terapia inte… - avvvitalemario : RT @repubblica: ?? Covid, oggi 13.114 nuovi casi con 170mila tamponi e 246 morti. Il tasso di positivita' sale al 7,7 per cento https://t.co… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid: altri 13.114 casi con 170.633 tamponi, 246 morti - sportface2016 : In #Italia oggi: 13.114 nuovi contagi, 246 morti, 10.894 guariti, 99.127 tamponi molecolari, 2.289 (+58) in terapia… -