Costruita male, gestita peggio: Fondovalle Vitulanese, chilometri di problemi (VIDEO) (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Ci risiamo. La Fondovalle Vitulanese è nuovamente interrotta. In un quarto di secolo, da quando fu inaugurata, la storia si ripete e i problemi sembrano essere sempre gli stessi. Evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto, dalla sua creazione alla manutenzione. Anzi, gli interventi che si sono susseguiti col tempo non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, mettendo toppe solo momentanee, condizionati dal fatto che, soprattutto nel caso ultimo, il finanziamento per il ripristino della strada, è davvero esiguo. La strada fu progettata e Costruita negli anni Novanta dal Consorzio di bonifica della Valle Telesina, che affidò la progettazione alla SETIN Servizi Tecnici Infrastrutture srl e la realizzazione all’Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. di Parma come ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Ci risiamo. Laè nuovamente interrotta. In un quarto di secolo, da quando fu inaugurata, la storia si ripete e isembrano essere sempre gli stessi. Evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto, dalla sua creazione alla manutenzione. Anzi, gli interventi che si sono susseguiti col tempo non hanno fatto altro cherare la situazione, mettendo toppe solo momentanee, condizionati dal fatto che, soprattutto nel caso ultimo, il finanziamento per il ripristino della strada, è davvero esiguo. La strada fu progettata enegli anni Novanta dal Consorzio di bonifica della Valle Telesina, che affidò la progettazione alla SETIN Servizi Tecnici Infrastrutture srl e la realizzazione all’Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. di Parma come ...

