Cosa si nasconde dietro il patto Berlusconi-Salvini e la nascita del governo Draghi (Di lunedì 1 marzo 2021) Quell'incontro dello scorso 10 febbraio tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a villa Zeffirelli fu fatto passare per una mera chiacchierata tra amici con tanto di 'gaffe' e di replica piccata della Meloni. Ma non andò esattamente così. Salvini e Berlusconi non parlarono solo e soltanto del nascituro governo Draghi ma fecero molto di più. Parlarono anche di Cosa fare in caso di elezioni che qualcuno dalle parti del centrodestra spera arrivino prima del previsto, ovvero subito dopo l'elezione del capo dello Stato. Ed per questo, dicono i maligni che "Salvini sembra già essere in modalità campagna elettorale" tanto che alcuni si spingono persino ad ipotizzare un "patto tacito" tra Salvini e Draghi ...

