Cosa sappiamo sul vaccino di Johnson&Johnson da una sola dose

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Foto: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images)Dopo alcune battute d’arresto iniziali, ilanti-Covid messo a punto dall’azienda farmaceutica Johnson & Johnson (tramite la loro Janssen) è stato appena autorizzato per l’uso in emergenza dalla statunitense Food and Drug Administration. Dopo il via libera dei giorni scorsi per la raccomandazione alla persone di età pari o superiore ai 18 anni, infatti, questosarà il terzo a essere stato accettato negli Stati Uniti, dopo quello sviluppato da Pfizer e Moderna, ma anche il primo a richiedere una singola somministrazione. Sebbene le forniture iniziali siano limitate a sole 4 milioni di dosi, l’azienda, come si legge in una recente nota, stima “di consegnare oltre 20 milioni di dosi negli Stati Uniti entro marzo e 100 milioni di vaccini monola prima metà ...