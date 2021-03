Cosa sappiamo sul vaccino di Johnson & Johnson da una sola dose (Di lunedì 1 marzo 2021) (Foto: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images)Dopo alcune battute d’arresto iniziali, il vaccino anti-Covid messo a punto dall’azienda farmaceutica Johnson & Johnson (tramite la loro Janssen) è stato appena autorizzato per l’uso in emergenza dalla statunitense Food and Drug Administration. Dopo il via libera dei giorni scorsi per la raccomandazione alla persone di età pari o superiore ai 18 anni, infatti, questo vaccino sarà il terzo a essere stato accettato negli Stati Uniti, dopo quello sviluppato da Pfizer e Moderna, ma anche il primo a richiedere una singola somministrazione. Sebbene le forniture iniziali siano limitate a sole 4 milioni di dosi, l’azienda, come si legge in una recente nota, stima “di consegnare oltre 20 milioni di dosi negli ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021) (Foto: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images)Dopo alcune battute d’arresto iniziali, ilanti-Covid messo a punto dall’azienda farmaceutica(tramite la loro Janssen) è stato appena autorizzato per l’uso in emergenza dalla statunitense Food and Drug Administration. Dopo il via libera dei giorni scorsi per la raccomandazione alla persone di età pari o superiore ai 18 anni, infatti, questosarà il terzo a essere stato accettato negli Stati Uniti, dopo quello sviluppato da Pfizer e Moderna, ma anche il primo a richiedere una singola somministrazione. Sebbene le forniture iniziali siano limitate a sole 4 milioni di dosi, l’azienda, come si legge in una recente nota, stima “di consegnare oltre 20 milioni di dosi negli ...

